La 10 ani distanță de criza financiară, putem spune fără să greșim că euforia perioadei 2006 – 2008 și modul în care s-a întâmplat expansiunea consumului sunt, până la urmă, motivele pentru care recesiunea a părut pentru români excesiv de dură. Firesc, este important de la ce înălțime cazi!

10 ani de banking după criză văzuți prin ochii a celor mai importanți lideri ai industriei bancare! Provocări și învățăminte, succese și eșecuri, bucurie și durere, suișuri și coborâșuri! Toate acestea s-au succedat și s-au amestecat într-un ritm năucitor.

Personalitățile comunității bancare, chestionate de Revista BankingNews (ediația lunii decembrie 2018), reușesc să cuprindă în expunerile lor o bucată din istoria României posdecembriste. Și nu e totul! Bancherii ne oferă și o proiecție a următorilor 10 de banking! În cadrul acestei analize o să descoperi cum a fost perioada 2008 – 2018 pentru industria bancară și ce s-ar putea întâmpla în următorii 10 ani.

Totul prin ochii lui Florin Dănescu – Președinte Executiv Asociația Română a Băncilor, Sergiu Oprescu – Președinte Executiv Alpha Bank & Președinte Consiliul Director al Asociației Române a Băncilor, Ömer Tetik – Director General Banca Transilvania, Dana Dima (Demetrian) – Vicepreședinte Retail & Private Banking BCR, Steven van Groningen – Președinte Raiffeisen Bank, François Bloch – Director General al BRD – Groupe Société Générale, Michal Szczurek – CEO ING Bank, Ufuk Tandogan – CEO Garanti Bank și Horia Manda – Președinte Consiliul de Administrație Patria Bank.

Florin Dănescu, ARB: ”Conducătorii băncilor din România au traversat în ultimii 10 ani cea mai dificilă furtună profesională”

Prudența – ca element de raportare în tot ceea ce facem zi de zi, încrederea – ca factor ce construiește și sudează orice relație de parteneriat și educația financiară – ca noțiune fundamentală în crearea unui limbaj comun sunt cele trei învățăminte pe care și le-au însușit, în perioada de după criza financiară, comunitatea bancară și societatea românească în ansamblul, este de părere Florin Dănescu, Președintele Executiv al Asociației Române a Băncilor. Bancherul face o analiză amănunțită a efectelor pe care le-a avut recesiunea asupra industriei bancare, apreciind că evenimentele care s-au succedat cu o repeziciune fantastică au constituit o provocare profesională pentru managerii instituțiilor de credit. Ce urme a lăsat și cum au administrat bancherii această "furtună profesională"? Care sunt punctele de sprijin pentru o dezvoltare sănătoasă a sistemului de profil și unde se va situa bankingul românesc peste 10 ani?

Sergiu Oprescu, Alpha Bank: ”În această perioadă au existat considerații menite să ducă în derizoriu rolul și importanța băncilor”

Probabil că cea mai importantă lecție pe care a indus-o criza financiară în industria bancară și în rândul clienților (persoane fizice și companii) este reprezentată, în opinia lui Sergiu Oprescu, Președinte Executiv Alpha Bank și Președinte al Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor, de conștientizarea riscurilor produselor de creditare. "Cred că fluctuațiile ample înregistrate pe zona cursului de schimb și a dobânzilor și modul de percepție al acestui fenomen în rândul consumatorilor au determinat băncile să fie mai precaute în acordarea de credite. Este ceea ce numim conștientizarea riscului valutar și a celui de variație a ratei de dobândă", subliniază Sergiu Oprescu. Criza financiară mondială, la care s-a adăugat un nivel scăzut al educației în domeniul financiar – bancar, au erodat încrederea clienților în instituțiile de credit, creșterea încrederii venind concomitent cu înțelegerea domeniului, a drepturilor, obligațiilor și riscurilor. Pe acest fond, șeful Alpha Bank susține că băncile au obligația de a reda locul și încrederea de care sistemul bancar are nevoie în societate, ca principal contributor și facilitator pentru realizarea bunăstării economice, la nivel naţional și individual.

Ömer Tetik, Banca Transilvania: ”Băncile au învățat mult din experiența crizei în ceea ce priveşte creditarea responsabilă şi ponderată”

Chiar dacă o lungă perioadă de timp după criza financiară, relația dintre clienți şi bănci a avut de suferit, în prezent lucrurile s-au mai temperat, consideră Ömer Tetik, Director General Banca Transilvania. "Acum ne aflăm într-o situație mai bună, relația s-a ameliorat, băncile au început să investească în educația financiară şi sunt mai transparente", subliniază șeful instituției de credit din Cluj-Napoca. Ömer Tetik vorbește și despre importanța pe care a avut-o Banca Națională a României în perioada post-criză, menționând faptul că "pe parcursul celor 10 ani am văzut cât de mult a contat că România are o Bancă Centrală puternică şi foarte bine ancorată în realitățile pieței, fapt care a contribuit decisiv la faptul că am trecut perioada crizei economice fără probleme majore".

Dana Dima (Demetrian), BCR: ”În ultimii 10 ani, nu am primit pe tavă lecții și doctrine bancare, ci le-am trăit, le-am încercat și le-am dezvoltat”

Cea mai mare provocare a ultimului deceniu a fost constituită de faptul că sistemul bancar a trebuit să se lupte cu un nivel de educație financiară scăzut în rândul populației, pornind de la gradul de bancarizare, aflat practic la zero în anii 2000, crescut la 40%-45% în 2008 și ajuns acum la aproximativ 65%, dar și să țină cont de românii care lucrează în străinătate, este de părere Dana Dima (Demetrian), Vicepreședinte Retail & Private Banking BCR. "Și toate acestea în condițiile în care sistemul bancar nu a beneficiat de un cadru economic și politic stabil, care să susțină dezvoltarea continuă și sănătoasă a pieței financiare", subliniază oficialul BCR. Pe de altă parte, Dana Dima (Demetrian) identifică și plusul cel mai "valoros" al acestei perioade, reprezentat de faptul "că am putut participa la construcția de la zero a unei piețe bancare în România și am reușit în felul acesta să înțelegem mult mai bine profilul comportamental al românului în zona financiară".

Steven van Groningen, Raiffeisen Bank: ”Astăzi clienții care vin la bancă pun întrebări relevante și iau decizii în cunoștință de cauză”

Înainte de criză, singurul criteriu când clientul alegea o bancă pentru un credit era "cine îmi acordă cea mai mare sumă", punctează Steven van Groningen, Președinte Raiffeisen Bank, subliniind faptul că "prea puțini erau interesați de riscuri sau conștientizau câte lucruri se pot schimba pe termen lung". În opinia sa, lucrurile s-au schimbat considerabil în cei 10 ani care au urmat recesiunii din 2008. Un alt aspect important adus în prim-plan de șeful Raiffeisen Bank se referă la faptul că industria bancară s-a maturizat. "Mulți oameni au înțeles că bankingul nu este doar despre cote de piață, ci și despre ce înseamnă a-și asuma riscul și a-l gestiona", consideră Steven van Groningen.

François Bloch, BRD: ”Criza economică a fost o oportunitate pentru bănci de a-și revizui modelele de afaceri”

"Ceea ce a fost complet nou la criza financiară din 2008 a fost că, spre deosebire de precedentele recesiuni ciclice, aceasta a pus sub semnul întrebării însăși esența activității bancare", susține François Bloch, Directorul General al BRD – Groupe Société Générale, în cadrul unui comentariu pus la dispoziția Revistei BankingNews. "Profesia bancară constă, prin definiție, în gestionarea riscurilor, dar a devenit clar nu numai că băncile au avut probleme să evalueze anumite riscuri, dar și faptul că au devenit ele însele o sursă de risc", subliniază șeful instituției de credit franceze.

Michal Szczurek, ING Bank: ”Cea mai importantă lecție învățată de bănci este asumarea responsabilității pentru proprii clienți”

Chiar dacă s-au confruntat cu efectele crizei financiare din 2008, după 10 ani există încă români care nu se simt confortabil să discute despre bani și soluții pentru o viața financiară sănătoasă, constată Michal Szczurek, CEO ING Bank. Instituția de credit olandeză derulează de mai mulți ani un program de educație financiară, ce își dorește să ajute persoanele în impas financiar să facă față discrepanțelor dintre venituri și cheltuieli și să depășească aceste perioade dificile. "Vorbim despre consultanță personalizată, discuții unu la unu și impact măsurabil și clar pentru fiecare beneficiar. Însă ce am înțeles prin acest program este că oamenii nu realizează că au probleme financiare și evită să discute pe astfel de subiecte. Acestea nu mai trebuie să fie subiecte tabu dacă vrem să construim un comportament financiar sănătos", avertizează Michal Szczurek.

Ufuk Tandogan, Garanti Bank: ”Criza financiară ne-a reamintit că sectorul bancar este unul în care încrederea este un element vital”

Băncile au devenit mai precaute atunci când au acordat împrumuturi, iar populația a devenit mai conștientă de riscul valutar și de variația ratei dobânzii, este de părere Ufuk Tandogan, CEO Garanti Bank. În opinia sa, cea mai importantă caracteristică a sistemului bancar local după 10 ani de la criza financiară este constituită de faptul că industria de profil este bine reglementată și supravegheată. "Având o bază solidă și sănătoasă, industria bancară poate face față mai ușor și altor provocări", subliniază Ufuk Tandogan.

Horia Manda, Patria Bank: ”Cred că abia acum începem să înţelegem cât de importantă este educaţia financiară la nivelul populaţiei României”

Horia Manda, Președintele Consiliului de Administrație al Patria Bank, vorbește despre importanța pe care o are procesul de consolidare a industria bancare, vizibil în ultimii ani, exprimându-și speranța că în acest fel băncile vor fi dispuse din ce în ce mai mult să exploreze și zonele slab dezvoltate ale României. "Din fericire a fost demarat un trend de consolidare care, în opinia mea, va continua. Jucătorii din piaţă au realizat cât de competitivi pot fi şi, odată cu maturizarea pieţei locale, şi-au ajustat strategiile – avem fie noi achizitori (pe care nu i-am fi considerat potenţiali achizitori în trecut) şi noi potenţiale achiziţii. Acest trend, sper eu, va duce către o eficientizare a operaţiunilor bancare până la nivelul la care inovaţia şi tehnologia le vor permite băncilor să intre în cea de a doua Românie. În acest context, îmi place să cred că noi, Patria Bank, suntem în avangarda acestui trend", subliniază Horia Manda.